İstanbul polisi, 44 FETÖ mensubunu, Bylock yazışmalarından tespit etti. Aralarında, 2013 yılı YDS sorularını çaldığı iddia edilen FETÖ'cü ile sözde Endonezya ve astsubay okulları sorumlularının da bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü polisleri düğmeye bastı, 17 kişi gözaltına alındı. Polis şüphelilerle ilgili önemli delillere ulaştı.

Örgütün 'sözde eyalet' adını verdiği bazı bölgelerin sorumluları tespit edildi. FETÖ'nün örgüt içinde inzibat gibi görev yapan "Arama Tarama Mesulleri" ile ilgili yazışmalara ulaşıldı.

Terör örgütünün sözde Endonezya sorumlusunun, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile 15 temmuz darbe girişiminden 5 ay önce yaptığı görüşmenin ayrıntıları da ByLock kayıtlarından tespit edildi.

Gözaltına alınan 17 kişinin sorguları sürerken polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonlara devam ediyor.

Haber: Murat Can Öztürk