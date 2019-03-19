Delillerin bulunmasından tek tek toplanarak incelenmesine kadar uzanan süreci yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, her suçu en ince ayrıntısına kadar inceliyor.

Amacı, olayın faili, olay mahalli ve mağdur arasındaki ilişkiyi bilimsel metotlarla ortaya koymak ve adaletin en kısa zamanda tecelli etmesini sağlamak olan Kriminal Daire Başkanlığı, kapılarını TRT Haber’e açtı.

“İşimizin çok önemli kısmı bulguların toplanmasından sonra başlıyor”

Toplanan deliller olay yeri inceleme ekiplerinin Ankara Gölbaşı’nda bulunan merkezine getiriliyor ve uzman ekipler tarafından inceleniyor.

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Aras Kök, “Olay yeri incelemeyi birçok insan delillerin toplanması olarak görüyor. Ama bizim işimizin çok önemli kısmı bulguların toplanmasından sonra başlıyor.” dedi.

Polisler uygulamalı olarak eğitim alıyor

Ele geçirilen deliller laboratuvarlar laboratuvarlarda incelemeye alınıyor. Bu noktada olay yeri incelemede çalışan polislerin aldığı eğitim büyük önem taşıyor. Ekibe dahil olan polisler uygulamalı olarak eğitim alıyor.

Merkezde, bir cinayet mahallinin canlandırıldığı laboratuvar da bulunuyor. Burada katilin hangi noktadan ateş edildiği tespit ediliyor. Lazer sistemi ve özel spreyle suçlunun nereden ateş ettiği işte böyle belirleniyor.

Zaman zaman zorlandıkları anların da olduğunu ifade eden ekipler, en çok çocukların zarar gördüğü olayların kendilerini etkilediğini belirtiyor.

Suçun cezasız kalmaması için olay yeri inceleme ekipleri, vatandaşlardan olay yerini temizlememesini istiyor.

Yapılan bu titiz çalışma sayesinde bugüne kadar binlerce olay aydınlığa kavuşturuldu.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen