Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altına alınan erik bahçesinde hasat yapılırken, 90 gramlık kaselere konulan erikler zincir marketlere ve yurt dışına gönderildi.

Erik üreticisi Mustafa Gucur, ilçede erik hasadı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti. İlk hasadı yapılan eriğin kilogram fiyatının 150 lira olduğunu ve 90 gramlık kaselere konularak ürünü tadımlık olarak sattıklarını belirtti.

Gucur, örtü altında yaklaşık 150-200 dönüm, açık alanda ise 2000-3000 dönüm arazide erik üretimi yapıldığını fakat, bu yıl yaşanan ağır kış şartları nedeniyle yaklaşık yüzde 50 verim kaybı yaşandığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber