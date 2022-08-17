Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Pirireis Mahallesi'nde kozmetik deposu olarak kullanılan bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik müdahale sonrası söndürdü.
Dumandan etkilenen 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasar oluşan evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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