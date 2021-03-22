Kozan ilçesinde bulunan tarihi çarşıda 15 gündür gece ve gündüz fark etmeksizin havadan yumurta düşüyor. Esrarengiz yumurtaların nereden geldiğini çözmeye çalışan esnaf yardım bekliyor.

Kuş ve tavuk yumurtasına benzeyen yumurtalar hedef gözetmeksizin farklı noktalara düşüyor.

“Kafamıza resmen gökten yumurta yağıyor”

Mahalle sakinlerinden Devrim Karavelioğlu çözüm bulamadıkları için çaresiz olduklarını söyledi:

“Buranın müdavimlerinden biriyim. Kafamıza resmen gökten yumurta yağıyor. Üç haftadır devam ediyor. Oturuyoruz pat yumurta düşüyor. Sadece benim bulunduğum yer değil her yerde durum böyle. Buraları temizlemedik delil olarak kalsın diye.”

“Bana şaka yaptılar sandım”

Yemek yerken durduk yere yumurta düştüğüne şahit olan Mehmet Kılınç ise yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı:

“Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bana şaka yaptılar sandım. Yumurtalarda mühürde yok. Biri atıyor desek değil. Her yere baktık. Doğadan mı, havadan mı, iklimden mi, anlam çıkaramadık...”