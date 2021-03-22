Doğal yaşam alanlarında dolaşan 2 bozayı karlı arazide gezinirken görüntülendi. Yiyecek arayan ayılar, kayalık alana giderek gözden kayboldu.

1800 rakımlı Kırk Merdiven bölgesine tırmanış yaparken boz ayıları dron ile görüntüleyen profesyonel dağcı ve doğa fotoğrafçısı Akın Gedik, bölgenin yaban hayatı popülasyonun zengin olduğuna dikkat çekti.

Tırmanış sırasında ayıları fark ettiğini anlatan Gedik, "Arkadaşlarımızla birlikte Kırk Merdiven bölgesine tırmanıyorduk. Yürüyüş yaptığımız esnada dron ile görüntü çekiyordum. Bir anda bulunduğumuz patikanın karşı yamacında ayıların olduğunu fark ettim ve onları kayıt altına aldım" dedi.