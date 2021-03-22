Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kış uykusundan uyanan bozayılar havadan görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Munzur Dağları'ndaki yuvalarında yaklaşık 4 ay uyuyup, kışı geçiren boz ayılar, havaların ısınmasıyla yiyecek aramaya çıktı. 2 bozayı bölgeye giden dağcılar tarafından dron ile görüntülendi.
Doğal yaşam alanlarında dolaşan 2 bozayı karlı arazide gezinirken görüntülendi. Yiyecek arayan ayılar, kayalık alana giderek gözden kayboldu.
1800 rakımlı Kırk Merdiven bölgesine tırmanış yaparken boz ayıları dron ile görüntüleyen profesyonel dağcı ve doğa fotoğrafçısı Akın Gedik, bölgenin yaban hayatı popülasyonun zengin olduğuna dikkat çekti.
Tırmanış sırasında ayıları fark ettiğini anlatan Gedik, "Arkadaşlarımızla birlikte Kırk Merdiven bölgesine tırmanıyorduk. Yürüyüş yaptığımız esnada dron ile görüntü çekiyordum. Bir anda bulunduğumuz patikanın karşı yamacında ayıların olduğunu fark ettim ve onları kayıt altına aldım" dedi.
Etiketler: Doğal Yaşam
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