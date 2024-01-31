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Türkiye
İHA 31.01.2024 02:40

Kozan sanayi sitesinde yangın: Lastik dükkanı alev alev yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde, küçük sanayi sitesinde gece saatlerinde, araç lastik satış dükkânında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. Yangında lastik dükkânının yanında bulunan tamir atölyesindeki bir araç da yandı.

Kozan sanayi sitesinde yangın: Lastik dükkanı alev alev yandı
[Fotograf: İHA]

Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesinde Recep Çelik’e ait lastik satış dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

İş yerinin önünde yanmaya başlaya lastikler kısa sürede tüm iş yerini sararken alevler adeta geceyi aydınlattı. İş yerinin yanında bulunan  bir araç da alevlerin araca sıçraması ile küle döndü.

Kozan sanayi sitesinde yangın: Lastik dükkanı alev alev yandı

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale ederken, orman yangın söndürme ekiplerinden de destek istendi ve yangını kontrol alma çalışması sürüyor. 

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