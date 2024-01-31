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Türkiye
AA 31.01.2024 02:21

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki  otomobil, Kadirli-Kozan Yolu Buduklu Kavşağı'nda, akaryakıt istasyonundan yola çıkan A.A. idaresindeki  kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Ağar'ın öldüğünü tespit etti.

Çalışmaların ardından Ağar'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ağar'ın, Salı günü bir çocuğunun daha dünyaya geleceği öğrenildi.

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