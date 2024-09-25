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Türkiye
AA 25.09.2024 15:44

Kötü koku yayılan evden kamyon dolusu çöp çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu daireden 1 kamyon çöp çıktı. Çöplerin tahliyesinin ardından ev deterjanlı suyla yıkandı, haşerelere karşı ilaçlandı.

Kötü koku yayılan evden kamyon dolusu çöp çıktı

Teomanpaşa Mahallesi'nde emekli öğretmen İ.K'ye ait 70 metrekarelik apartman dairesinden gelen kötü koku ve haşere nedeniyle komşular belediyeye ihbarda bulundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçiler tarafından evden küflenmiş ve böceklenmiş yiyecekler, kullanılmaz hale gelmiş eşyalar, plastik ürünler, yıllardır açılmayan bir buzdolabının da aralarında yer aldığı bir kamyon çöp çıkarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çöplerin tahliyesinin ardından ev deterjanlı suyla yıkandı, haşerelere karşı ilaçlandı.

Ayrıca bahçedeki üstü açık foseptik çukuru da betonla kapatıldı.

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