Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

14.50'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD: Ekiplerimizi saha tarama çalışmalarında

AFAD depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bitlis ilimizin Tatvan ilçesinde saat 14:50'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Valilik de şu açıklamayı yaptı:

"Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri, saha taramalarına gecikmeksizin başlamıştır. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."