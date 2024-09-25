Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
14.50'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.
September 25, 2024
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Bitlis ilimizin Tatvan ilçesinde saat 14:50'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
September 25, 2024
Valilik de şu açıklamayı yaptı:
"Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri, saha taramalarına gecikmeksizin başlamıştır. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."