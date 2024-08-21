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Türkiye
DHA 21.08.2024 10:58

Kötü koku üzerine gidilen evden 8 kamyonet çöp çıktı

Adana’da polisin, kötü koku şikayeti üzerine gittiği Abdullah Aslan’ın evinden 8 kamyonet çöp çıkarıldı. Temizlik çalışması sırasında fenalaşıp arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarılan işçilerden birine, çağrılan ambulansta müdahale edildi.

Kötü koku üzerine gidilen evden 8 kamyonet çöp çıktı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70180 Sokak’ta Abdullah Aslan’ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

Aslan’ın oturduğu 2 katlı müstakil eve gelen ekipler, evin odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesiyle Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Evin damından, penceresinden ve kapısından çıkarılan atıklar, kamyonetlere yüklenip, kent çöplüğüne taşındı. Temizlik çalışması sırasında işçilerden biri kokudan etkilenip, fenalaştı. Başı dönen ve titrediği görülen işçi, arkadaşlarının yardımıyla evin dışına çıkarıldı. Temiz hava alıp, elini ve yüzünü yıkayan işçiye çağırılan ambulansta müdahale edildi.

Ekipler, temizlik çalışmasının ardından böceklerin sardığı evi ilaçladı. Evden 8 kamyonet çöp çıkarıldığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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