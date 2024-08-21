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Türkiye
AA 21.08.2024 10:12

Artvin'de yangın: 3 ev kullanılmaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

Artvin'de yangın: 3 ev kullanılmaz hale geldi

İlçeye bağlı Yaylalar köyü Akçay Mahallesi'nde gece geç saatlerde Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Artvin'de yangın: 3 ev kullanılmaz hale geldi

3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın sabaha karşı söndürüldü.

Yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

Bölgede incelemede bulunan Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, yetkililerden bilgi alarak yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında 3 binanın kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz, Allah beterinden korusun. Gece karanlığında yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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