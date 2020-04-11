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Koronavürüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
Adana'da koronavirüs testleri pozitif çıkan bir vatandaş, gözetim altına alınmak istenince hastaneden kaçtı. Polis ekibinin müdahalesiyle yakalanan vatandaş, ambulansla hastaneye götürüldü.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine koronavirüs şüphesiyle giden ve testleri pozitif çıkan H.S, tedavi için gözetim altına alınmak istenince kırdığı camın parçasını boğazına dayayarak hastaneden kaçtı.
Durumun haber verildiği polis ekipleri, H.S'nin Dr. Mithat Özhan Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Polisleri fark eden H.S, elindeki cam parçasını tekrar boğazına dayayarak hastaneye geri dönmemek için ekiplere direndi.
İkna çalışmalarından sonuç alamayan koruyucu kıyafetler giyen polis ekibi, H.S'yi bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak yakaladı.
H.S. bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.
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