Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerine devam ediyor.

Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim yapan ekipler, vatandaşlara maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor.

Denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit eden ekipler, kurallara uymayan 14 kişiye toplam 30 bin 600 lira ceza uyguladı.