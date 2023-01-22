Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köprüden düşen otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana’nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt Çayı'na uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Ç.S. idaresindeki otomobil, Adana-Aksaray kara yolunun Çakıt Çayı yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ş.Ü. ile A.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ç.S. ile Ş.Ü. ise burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:13
- 02:37
- 02:22
- 01:37
- 00:51
Sıradaki Haber
İki kardeşin kullandığı kamyonlar çarpıştı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz