Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki kardeşin kullandığı kamyonlar çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki kardeşin kullandığı odun yüklü kamyonların çarpışması sonucu kardeşlerden biri ile oğlu hayatını kaybetti.
Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesinde Doğan Selçok'un kullandığı odun yüklü kamyon, önünde seyreden kardeşi Mustafa Selçok idaresindeki kamyon ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden Doğan Selçok ile yanında bulunan 14 yaşındaki oğlu Emirhan Selçok olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba ile oğlunun cenazesi, incelemenin ardından Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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