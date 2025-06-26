Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2025 13:18

Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı

Bursa'da köpeğiyle gezerken yoldaki 2 köpeğin saldırısına uğrayan kadın ve yanındaki hayvanı yaralandı.

Köpeğini ve kendisini yaralayan hayvanlardan otomobilleriyle çevreden geçenler tarafından kurtarılan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Veterinere götürülen köpeğinin ise ağır yaralarının olduğu öğrenildi.

Köpeklerin saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Köpeğim ölmek üzere, ciddi şekilde yaralandı"

Eser Erdem, rutin gezisini yaparken daha önce o çevrede görmediği 2 tasmalı köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Boyunlarında çivi tasmaları vardı. Birden koşup köpeğime saldırdılar. Arada da ben olduğum için beni de ısırdılar. Sahiplerinden şikayetçi oldum, eğer bulunurlarsa dava açmak istiyorum. Köpeğim ölmek üzere, ciddi şekilde yaralandı. Veteriner masrafım da çok oldu. O çevredeki hayvan çiftliklerinden salındığını söylediler. Hatta çevredeki küçük hayvanları da öldürüyorlarmış".

ETİKETLER
Başıboş Köpek Sorunu Bursa Köpek
Sıradaki Haber
Depremde yıkılan apartmanla ilgili 9 eski kamu görevlisine de dava açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
16:38
İstanbul havalimanlarında ilk 5 aydaki yolcu sayısı 50 milyona yaklaştı
16:31
Bakan Bolat'ın Rusya temaslarında Türk-Rus iş birliği tüm yönleriyle görüşülecek
16:32
Diyarbakır, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiriyor
16:16
Kremlin: Ukrayna ile yeni müzakerelerin tarihi, takas süreci bitince belirlenecek
16:30
IPARD kapsamında sulama harcamalarının yüzde 75'ine kadar hibe veriliyor
Bahçesinde bitkin halde bulduğu sincaba evinde özenle bakıyor
Bahçesinde bitkin halde bulduğu sincaba evinde özenle bakıyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ