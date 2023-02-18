Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 19:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kopan kayalar dağları birleştirdi, yapay göl oluştu
Depremde Gaziantep İslahiye'de dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Karşılıklı iki dağ, sarsıntının etkisiyle birleşti. Dağlardaki karlar da eriyince bölgede yapay göl oluştu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi depremlerden en çok etkilenen yerlerden.
Şiddetli sarsıntıdan bölgedeki dağdan parçalar koptu. Kaya parçaları Değirmencik ve Köklü köyleri arasındaki yolu kapattı.
Yol kenarında akan derenin önüne kayalardan set oluştu. Dağlardaki karlar eriyince de yapay göl ortaya çıktı.
Yolun açılması için çalışmalar sürüyor
Yol Gaziantep-Osmaniye arası geçiş güzergahlarından biri. Dağdan kopan kaya parçaları yoldan 50 metre yüksekliğe ulaşınca, kırsal mahallelere ulaşım durdu. Yolun o anlarda boş olması ise felaketin önüne geçti.
Devlet Su İşleri'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için günlerdir aralıksız çalışıyor.
Haber: Semih Kılıç
Kamera: Fatih Karadavut
Dron: Tahsin Özkan
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