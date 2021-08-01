Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada halen firari olan şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 14 olduğu kaydedildi.

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve silahlı saldırı yapılmış, evdeki 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ateşe verilen ev itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Erdoğan: 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili, "Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak." demişti.

Soylu: Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki silahlı saldırıyla ilgili, "Olay bir husumetin devamıdır. Bu katliam istismar edilmeye çalışılmaktadır. Olayın failleri kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir." demişti.

Olayın siyasallaştırılmaya çalışıldığının altını çizen Soylu, "Olayın Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Her olayın istismar edildiği gibi maalesef siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi Konya’daki bu katliam da, bu menfur saldırı da, bu alçak tertip de ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gül: Konya'daki olayı yakından takip ediyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter adresinden olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyleyerek şunları söylemişti:

"Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil."