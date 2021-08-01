Antalya'nın Kemer ilçesinde 13.05'te orman yangını başladı.

Ekipler o yangına da havadan ve karadan müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına 13.10'da ilk müdahalenin yapıldığını, 13.30 itibarıyla ise yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manavgat'taki yangın 5. gününde

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler Gündoğmuş, Alanya, Gazipaşa ve Akseki ilçelerine de sıçradı.

Manavgat ilçesinde Göğü mevkiindeki alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Gündoğmuş ilçesinde de yangın devam ediyor.

Alevlerin tehdit ettiği Umutlu köyü tedbiren boşaltıldı.