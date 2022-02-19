Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde bir tur otobüsü yoldaki buzlanma sebebiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. pic.twitter.com/VAvhX5I980 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2022

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.