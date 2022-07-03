Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

"İlk ambulans olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmıştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, Bugün Konya Beyşehir’de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.