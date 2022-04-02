Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da terör operasyonu: 1 terörist yakalandı
Konya'da, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim alan ve aktif faaliyet gösteren "Brosk Kesri" kod adlı terörist yakalandı.
Çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü yanlısı şahısların tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar yürüten Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG'de silahlı faaliyet yürüten ve Haseke-Deyrizor bölgelerinde silah eğitimi alan 1 şahsın Konya'da olduğunu tespit etti.
C.E.H isimli terörist Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü
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