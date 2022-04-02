Çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü yanlısı şahısların tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar yürüten Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG'de silahlı faaliyet yürüten ve Haseke-Deyrizor bölgelerinde silah eğitimi alan 1 şahsın Konya'da olduğunu tespit etti.

C.E.H isimli terörist Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.