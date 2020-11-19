İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde elma bahçesinde çalışan Muhammed İ. dengesini kaybederek sulama havuzuna düştü.

Arkadaşlarının suda çırpındığını gören işçiler Ali Suhayman ve Osman Kardaş (31) da havuza atladı.

Muhammed İ'yi kurtarmayı başaran Suhayman ve Kardaş, havuzdan çıkamayarak boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçilerin cesedi, havuzdaki su boşaltıldıktan sonra çıkarıldı.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Ali Suhayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenleri Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.