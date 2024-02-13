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Türkiye
AA 13.02.2024 10:08

Konya'da horoz dövüştüren 52 kişiye ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 52 kişiye toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da horoz dövüştüren 52 kişiye ceza

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin desteği ile Yakup G'nin kendisine ait ahırda horoz dövüştürdüğünü tespit etti.

Ekipler ahırda biri ölü, ikisi yaralı 38 dövüş horozu buldu.

Yakup G'ye Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 21 bin 684 lira, konuyla ilgili 51 şüpheliye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan 327 bin 675 lira, toplamda ise 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı.

52 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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