Konya'da hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden fizyoterapiste 5 ay hapis

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan ve iş göremez raporu alarak tatile giden sanık S.U. "görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme" suçundan 5 ay hapse çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatına hükmettiği S.U. hakkında, verilen hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Yardım eden doktor ve hemşireye de ceza verildi

S.U'ya rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen sanıklardan doktor Ö.T.Ç. ile hemşire E.T'ye de "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis verilmesi kararlaştırıldı.

Heyet, sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatına karar verirken, bu kişiler hakkındaki hapis cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.