Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.05.2024 13:39

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ne devam etti.

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, yaklaşık 3 yıldır çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemlere katıldığını söyledi.

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini vurgulayan Koçhan, "Çocuğuma sesleniyorum, Ersin, oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön. Gel teslim ol, yolunuz yol değil. Yeter anneler, babalar ağladı. Artık sizin hasretinize dayanamıyoruz yavrum. Gelin devletimize teslim olun." diye konuştu.

"Versinler çocuklarımızı bu Kürt davası değil"

Çocuklarına kavuşmaktan başka bir şey istemediklerini dile getiren Koçhan, "Versinler çocuklarımızı. Bu Kürt davası değil. Bütün annelere sesleniyorum, korkmayın, bize desteğe gelin." dedi.

Şahinaz Özcan ise oğlundan yıllardır haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu onlardan istiyorum. Yeter artık bu acıyı millete yaşatıyorlar. Allah onları da perişan etsin. Bu Kürt davası değil, biz de Kürt'üz. Kimsenin hakkı yok milletin çocuklarını alıp götürmeye. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Evlat Nöbeti Muş Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü görevini tamamladı
14:40
İsrail ordusunun Nekbe'nin yıl dönümündeki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli öldü
14:34
Konya'da hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden fizyoterapiste 5 ay hapis
14:16
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
14:07
Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık
14:02
Türkiye "cep"ten konuşmada yine zirvede
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
FOTO FOKUS
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ