Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da feci kaza: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin takla atarak elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Onur Yardımcı idaresindeki otomobil Seydişehir Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Konya
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