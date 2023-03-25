Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da doğal gaz zehirlenmesi: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde doğal gaz sızıntısından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Camikebir Mahallesi'ndeki iki katlı evde doğal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, aynı aileden oldukları öğrenilen Suriye uyruklu 7 kişiyi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan 3 kişi, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Sıradaki Haber
Hatay'da su altyapısının onarımı büyük oranda tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz