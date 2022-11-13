Gece saatlerinde, merkez Meram ilçesi Dicle Caddesi üzerinde oto elektrik tamirhanesinde çalışan 2 kişi, bir araçta çalışma yaptığı sırada otomobil de bulunan LPG tankı patladı.

Patlama sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Patlamada 1 kişi yaralandı

Patlamada yaralanan Muhammet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle 4 araç zarar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

Patlama anı kamerada

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş yerinde meydana gelen patlama ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlama sonrası oto tamirhanesinin demir kapısının yerinden söküldüğü ve iş yerinde bulunan 2 kişinin alevlerin arasından çıkarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.