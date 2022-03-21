Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 10 ve 20 metre derinliğinde iki obruk oluştu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı bir mahallenin yaklaşık 500 metre yakınındaki otlak alanda iki obruk birden oluştu. Güvenlik tedbiri alan ekipler obrukla ilgili inceleme başlattı.
Obruk oluşumunun daha önce gözlemlenmediği ilçeye bağlı Konar Mahallesi'nde, hayvanların otlatıldığı merayı kontrole çıkan muhtar Selçuk Körük, evlere 500 metre mesafede yan yana iki obruk oluştuğunu gördü.
Körük, hemen durumu jandarma, belediye ve kaymakamlığa haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Obrukların etrafında güvenlik tedbiri alındı
Jandarma, biri 10 metre derinliğinde, 15 metre çapında, diğeri 20 metre derinliğinde, 7 metre çapındaki obrukların etrafında güvenlik tedbiri aldı.
Konya AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de obrukla ilgili inceleme başlattı.
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