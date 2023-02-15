Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastaneye başvuran depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kampanya başlattı.

Yardımların büyümesi, malzemelerin çoğalması üzerine hastane yönetimi, acil serviste uygun bir odada "iyilik marketi" olarak adlandırılan bir alan oluşturdu.

Kamu kurumları, Türk Kızılay, belediyeler ve çalışanların desteğiyle hazırlanan oda, küçük bir markete dönüştü.

Depremzedenin ihtiyacı olan her şey karşılanıyor

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Emin Fatih Vişneci, deprem sonrası hastaneye başvuran depremzedelerin kıyafetlerinin yıpranmış olduğunu fark eden sağlık çalışanlarının kıyafet ve hijyen malzemesi temin etmek için girişimde bulunduğunu söyledi.

Durumun ciddiyeti üzerine kamu kurumları ve Kızılay tarafından da ürün temininin devam ettiğini aktaran Vişneci, malzemelerin çoğalması üzerine bir odayı kullanmaya başladıklarını anlattı.

Vişneci, acil serviste depremzedelere hizmet verdiklerini belirtti.

"Gelen aileleri giydirdik hem de taburcu olanlara eksik neleri varsa temin ederek gönderdik. İlk başta hijyen malzemeleri ve iç çamaşırı ihtiyacıyla başladık. Acil ortamında üzerilerinde daha yeni kıyafetler olmasını sağladık. Daha sonra kamu kurumlarımız da hassasiyet gösterdi, dış giyim de temin etmeye başladık. Burada diş macunundan tutun tıraş malzemelerine, iç çamaşırından şampuana kadar hemen hemen her şey bulunuyor. Bebekler için mama var. Depremzede hasta yakınlarımız için de her şey düşünüldü."

Vişneci, iyilik marketinin 24 saat hizmet verdiğini vurguladı.

"Sağlık personeli arkadaşlarımız, sosyal hizmetler uzmanlarımız ve psikologlarımız aktif çalışıyor. Hastalarımız ihtiyaçlarını kendileri de buradan alabiliyor. Bazen de hemşire arkadaşlarımız ihtiyaçlarını odalarına götürüyor."

Hastanenin Tıbbi Sosyal Hizmetler Birim Sorumlusu Önder Kalkan da acilde karşılanan depremzedelerin ilk ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla iyilik hareketine başladıklarını belirtti.

"Tüm hastalarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bunu üç aşamada değerlendirdik. Geliş, yatış ve taburcu aşaması olarak. Geliş aşamasında depremden kaynaklı olan durumun giderilmesi, yatış aşamasında kişisel hijyen, pijama, terlik gibi ürünlerin tedarik edilmesi, sonrasında taburculuk aşamasında ise dış giyim çeşitlerini bulunduruyoruz. Kalacakları yeri AFAD, belediye ve diğer kuruluşlarla görüşerek tüm kaygılarını gidererek olabildiğince rehabilite edilmiş halde depremzedeleri göndermeye çalışıyoruz."