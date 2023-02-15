Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
222. saatte kurtarıldı: Harikasın Melike abla, hoş geldin
Kahramanmaraş'ta depremin 222. saatinde 45 yaşındaki Melike İmamoğlu yıkılan binanın enkazından kurtarıldı. Kurtarma ekipleri onu enkazdan çıkarırken böyle seslendi: Harikasın Melike abla... Hoş geldin."
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 45 yaşındaki Melike İmamoğlu, arama kurtarma ekiplerinin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu depremin 222. saatinde enkazın altından kurtarıldı.
Kurtarma ekipleri İmamoğlu'na "Harikasın Melike abla, hoş geldin" diye seslendi.
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