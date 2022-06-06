Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Konya merkezli 5 ilde, FETÖ'ye düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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