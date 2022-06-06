Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap, ruhsatsız bir tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 20 kartuş ele geçirildi.
Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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