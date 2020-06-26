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Konya merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 18 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 29 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 21'i muvazzaf ve 8'i meslekten ihraç edilmiş 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: son dakika FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:27
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