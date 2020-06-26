Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personeli kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.
Söz konusu şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: eskişehir FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:06
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