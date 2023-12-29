Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak alt yola düştü

Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesindeki otomobil sürücüsü A.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından, yol kenarında bulunan itfaiyenin su takviye musluğunu kırarak saplandığı bariyer ile birlikte savrularak alt yola düştü.

Çevredekilerin hbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü A.Y. kendi imkanları ile otomobilden çıkarken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri kırılan su takviye musluğuna müdahale ederek yola fışkıran su akışını kesti.

Kazaya karışan otomobil, saplandığı bariyer ile birlikte kaza yerinden kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.