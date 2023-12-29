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Türkiye
AA 29.12.2023 03:58

İzmir açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzen düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Karaburun ve Dikili açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurların Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

123 düzensiz göçmen yakalandı

Yine Karaburun ve Dikili ile Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botlar durdurularak 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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