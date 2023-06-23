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Türkiye
İHA 23.06.2023 03:16

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Isparta’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Merkeze bağlı İstanbul Caddesi'nde ehir merkezinden Süleyman Demirel Üniversitesi istikametine giden A.Z.T idaresindeki otomobil yol kenarındaki su birikintisine girerek kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak ağır hasar aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içinde sıkıştıkları yerden çıkarılan A.Z.T. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Z.T.‘nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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