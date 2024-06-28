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Türkiye
İHA 28.06.2024 09:24

Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada

Mersin'de hafif ticari araç minibüsü sollarken kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprüden aşağı düşen yaya yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde seyir halindeki Ercan E. yönetimindeki hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki minibüse arkadan çarptı, ardından sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye çarparak köprüden aşağı düşürdü.

Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı.

Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'nin alkollü olduğu belirlenirken, zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
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