Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde oturan Ahmet Öksüz (39) ile komşusu Emre Y. (29) arasında, Öksüz'e ait kedilerin komşusunun evine girmesinden kaynaklanan husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan tabancayla Öksüz'e ateş açan Emre Y. olay yerinden kaçtı. Sırtına iki kurşun isabet eden Öksüz ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öksüz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Öksüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede 5 boş kovan tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.