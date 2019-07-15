Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde komiser yardımcısı adaylarına Polis Akademisinden gelen alanında uzman personel tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi veriliyor.

Polis Akademisi Başkanlığında teorik eğitim alan adaylar, bulundukları illerde staj yaptıktan sonra Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'ne gelip uygulamalı eğitim alıyor.

Adaylara burada beden eğitimi, silah bilgisi, polis müdahale yöntemi teknikleri ve kitle psikolojisi, ilk yardım, yanaşık düzen ve yüzme gibi eğitimler gösteriliyor.

Komando eğitimlerini aratmıyor

Komanda eğitimlerini aratmayan eğitimlerde, sürünme ve halatla tırmanma gibi bölümlerin bulunduğu zorlu pentatlon, biber gazlı müdahalede maskesiz nefes alabilme, hareketli ve hareketsiz silah atış talimleri dikkati çekiyor.

Yüksek fizik gücü gerektiren alanlarda hem kadın hem de erkek adayların dayanılıklıkları ise göz dolduruyor.

Didim'de 20 günlük eğitimi tamamlayan 985 aday, tekrar Polis Akademisine dönüp gerekli teorik ve uygulamalı eğitimlerini de tamamladıktan sonra mesleğe hazır hale getiriliyor.

Kaynak: AA