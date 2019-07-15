Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü aldı.
Hortum, karaya ulaşmadan sahile yakın bir mesafede etkisini kaybetti.
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hortum meydana geldi. Sabah saatlerinde Karadeniz açıklarında çıkan hortum, Çatalzeytin ilçesine doğru ilerledi.
Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü aldı.
Hortum, karaya ulaşmadan sahile yakın bir mesafede etkisini kaybetti.
Kaynak: AA