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Türkiye
AA 07.01.2024 23:48

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Derince ve Çayırova ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerindeçeşitli uyuşturucu maddeler, 3 terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1650 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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