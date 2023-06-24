Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 hassas terazi, 8 bin 595 TL ile 50 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.