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Türkiye
AA 24.06.2023 21:47

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 hassas terazi, 8 bin 595 TL ile 50 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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