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Türkiye
AA 24.06.2023 21:16

Çorum'da iki araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde aynı düğüne giden iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Çorum'da iki araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Mustafa K. idaresindeki hafif ticari araç, Tutuş köyü ile Alpagut köyü yol ayrımında Mürsel T'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleriyle birlikte araçlarda bulunan Osman A., Zülfiye T., Sabiha B., Beyhan B., Ayşe B. ve Funda T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 8 kişinin Tutuş köyündeki bir düğün törenine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi

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