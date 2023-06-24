Kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen PKK şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdiği, eylemler organize ederek kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen Ö.T'nin yakalanması için İstanbul'un Esenler ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ö.T, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen Ö.T, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.