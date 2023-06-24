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Türkiye
AA 24.06.2023 18:40

Kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen PKK şüphelisi tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalanan şüpheli Tekirdağ'da tutuklandı.

Kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen PKK şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdiği, eylemler organize ederek kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen Ö.T'nin yakalanması için İstanbul'un Esenler ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ö.T, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen Ö.T, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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PKK/KCK Tekirdağ
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