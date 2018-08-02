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Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli Kartepe’de TIR'la çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kocaelide trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Erdal K. idaresindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, Sarımeşe mevkisinde Yılmaz Ö. yönetimindeki 41 NU 566 plakalı TIR'la çarpıştı. Daha sonra solundaki bariyere de çarpan otomobil, yolun sağından şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücüyle Safiye, Ayşe, Kudret Erkin K. ve Zehra A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe K. ile Zehra A. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. 

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, Kocaeli
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