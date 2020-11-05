Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 205 kişiye para cezası
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 205 kişi ile 1 iş yerine para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 16 iş yeri denetlendi, 24 bin 152 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, karantina ihlali yapan 15, maske takmayan 166, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücü, sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişi ile 1 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli de yakalandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 09:34
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